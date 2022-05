Supporters Feyenoord willen massaal naar Tirana, maar hoe dan?

"Op naar Tirana!", schrijft supportersvereniging De Feijenoorder vrolijk op de website. Maar zo eenvoudig is dat niet. De reis naar de Albanese hoofdstad is lang. Bovendien zijn slechts een paar duizend kaartjes beschikbaar voor de Feyenoord-aanhang die de finale van de Conference League wil bijwonen.

De ontlading was groot, donderdagavond, toen Feyenoord zich ten koste van Olympique Marseille voor het eerst in twintig jaar plaatste voor een Europese finale. Onder de spelers, maar ook onder de supporters die in groten getale waren meegereisd naar Zuid-Frankrijk. Na jaren gesappel smachten de Rotterdammers naar een hoofdprijs en die is in de finale tegen AS Roma op 25 mei te halen.

De kaartverkoop voor de finale is nog niet begonnen, maar duidelijk is wel dat het passen en meten wordt. In het vrolijk gekleurde Air Albania Stadium in Tirana kunnen namelijk maar 22.500 toeschouwers.

Vertrouwelijk verslag

De Europese voetbalbond UEFA reserveert 3890 kaarten voor supporters van Feyenoord. Dat staat in een vertrouwelijk verslag van UEFA-overleg waar de regionale omroep Rijnmond over bericht.

De eerste ongeveer 1100 kaartjes gaan naar de supporters die een Diamond- of Goldcard hebben - en dus (bijna) elke uitwedstrijd van Feyenoord bezoeken. Daarna komen de andere vaste supporters aan de beurt.

Maar dan nog zijn er waarschijnlijk vele tienduizenden gegadigden. Wat moeten die? Zij kunnen proberen in aanmerking te komen voor de pakweg 4000 kaarten die de UEFA beschikbaar stelt voor de vrije verkoop overal ter wereld. Maar dan concurreren ze met supporters uit de hele wereld.

Zwarte markt

Bovendien is de verwachting dat een deel van die vrije-verkoopkaarten ter beschikking wordt gesteld aan de lokale bevolking. Feyenoord-fans die op de bonnefooi naar Tirana afreizen, kunnen een poging wagen om zo'n kaartje te kopen op de zwarte markt. Zo'n kaartje is waarschijnlijk prijzig.

Maar toch: op de bonnefooi naar Tirana, wie doet dat? De afstand tussen Rotterdam en Tirana is 2200 kilometer, Duizend kilometer verder dan naar Marseille. Omdat het met de auto 25 uur rijden is naar Tirana, overweegt De Feijenoorder een aantal vliegtuigen te charteren. Rechtstreeks, of via Brussel en dan met de bus heen en weer naar Brussel. "We zijn nog aan het uitzoeken wat het handigst is", laat de supportersvereniging weten.

AS Roma geen lieverdjes

Er speelt nog iets: de veiligheid. De fans van AS Roma staan niet bekend als lieverdjes. Al hebben ze niet zo'n slechte reputatie als de aanhang van Olympique, die de Feyenoord-aanhang het leven zuur maakte in Marseille. De vraag is vooral of de Albanezen de situatie in de hand kunnen houden. De supportersvereniging heeft gehoord dat de politie weinig ervaring heeft met supporters en onderbezet is. Dat geldt ook voor de stewards bij het stadion.

"We verwachten lange rijen, overal", staat in het verslag van het UEFA-overleg met de supportersverenigingen. "Ze krijgen nu wat extra training via de UEFA. Het is natuurlijk maar een kleine stad met een relatief klein stadion." De fanzones voor Feyenoord en AS Roma liggen twee kilometer uit elkaar.

Groot blok op middenstip

Voor wie geen enkel risico wil nemen: in de Kuip, gewoon in Rotterdam, worden grote schermen geplaatst. Net als in 2017 (toen het om het landskampioenschap ging) is het de bedoeling dat een groot blok op de middenstip wordt geplaatst met vier schermen. In principe met zitplaatsen, maar stadiondirecteur Jan van Merwijk sluit niet uit dat bij grote belangstelling ook een deel van het veld wordt opengesteld.