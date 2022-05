Geweigerde olietanker uit Rusland weg van Nederlandse kust

De Russische olietanker Sunny Liger is weggevaren van de plek op de Noordzee waar die de afgelopen week voor anker was gegaan. Het schip lag op zo'n 40 kilometer van IJmuiden. Havenmedewerkers in Amsterdam weigerden het te lossen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bestuurder Asmae Hajjari van FNV Havens zegt dat de tanker gisteren rond 18.30 uur begon te bewegen. Het schip lijkt onderweg te zijn naar Gibraltar, waar het over vier dagen moet arriveren. Op dit moment vaart het voor de kust van de Franse stad Calais.

In de Sunny Liger zit Russische gasolie die bedoeld is voor dieselmotoren. Eerder werd het schip geweigerd door havenmedewerkers in Zweden, waarna het richting Amsterdam voer.