Doden en gewonden door explosie in appartementencomplex Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn twee mensen om het leven gekomen door een explosie in een appartementencomplex. Zeker achttien anderen raakten gewond, meldt de politie. Op het moment van de explosie waren werkzaamheden aan de gang.

De dodelijke slachtoffers zijn twee mannen van 21 en 27 die in het gebouw van vier verdiepingen aan het werk waren, zeggen de hulpdiensten. De gewonden vielen onder meer door rondvliegend glas en puin. Een gewonde kwam hard ten val op de binnenplaats.

Onduidelijk is nog wat de oorzaak is van de explosie, maar waarschijnlijk was dat een gaslek. De burgemeester van Madrid zegt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.