Minister Ollongren bezoekt met Duitse collega Duits-Nederlandse eenheid in Slowakije

Er staat niet alleen wapentuig op terrein. In een krappe container die dienst doet als postkamer staan de pakketjes van één dag opgestapeld. "147 kilo aan post, dat is inderdaad veel", zegt luitenant Jeroen Verburg. Voor het moreel van de militairen is post van familie en vrienden volgens Verburg belangrijk. "De meeste van ons zijn drie maanden van huis, sommigen zelfs zes maanden. Je laat toch wat achter in Nederland."

In de namiddag loopt aalmoezenier Gert-Jan van Dierendonck, de geestelijk verzorger, over het terrein. In persoonlijke gesprekken met militairen merkt hij vooral de enorme betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. "Volledig nieuw is natuurlijk het besef dat de oorlog nog nooit zo eng dichtbij was, in ons eigen Europa."

Zes maanden, of nog langer?

Aanvankelijk werd over de duur van de Nederlandse missie in Slowakije gezegd dat het voor zes maanden zou zijn. Maar minister Ollongren houdt rekening met een verlenging. "Het is begrijpelijk dat onze Slowaakse collega's zich al zorgen maken over de wat langere termijn. De oorlog is gaande, de Russische dreiging is nog niet zomaar weg, en die dreiging voel je in Slowakije meer dan in West-Europa."

Als het verzoek aan Nederland er komt om langer te blijven "moeten we dat met de NAVO-partnerlanden gaan bespreken", zegt Ollongren. "Hoe we dat gaan doen, en wie dat gaat doen, dat is onderwerp van gesprek."