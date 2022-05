Politie pakt in Polen en Nederland tientallen wapenhandelaren op

De Nederlandse en Poolse politie hebben in samenwerking met Europol een Poolse bende opgerold die wapens via de post naar klanten stuurde. De arrestaties waren op 25 april, maar zijn nu pas door Europol bekendgemaakt.

In Nederland vonden invallen plaats in Beverwijk en Heemskerk. Een Poolse verdachte werd opgepakt, maar zijn identiteit is niet bekendgemaakt. De Nederlandse politie had naar eigen zeggen een ondersteunende rol in de operatie die onder leiding stond van de Poolse politie en Europol.

In Polen doorzocht de politie ongeveer 300 locaties en werden 81 mensen opgepakt. In totaal werden bij de actie 250 wapens in beslag genomen.

Het onderzoek loopt al twee jaar. De opgepakte bendeleden hebben de Poolse nationaliteit. Ze opereerden deels vanuit Nederland, waar ook de leider van de organisatie. De bende bestelde veelal onklaar gemaakte legale en illegale wapens en sloeg die op in Nederland.

In een video toonde de politie een deel van de in beslag genomen wapens: