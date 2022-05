Auto geschept door trein bij Rosmalen, toestand bestuurder onduidelijk

Een auto is vanochtend geschept door een trein op een spoorwegovergang bij Rosmalen. Dat gebeurde rond 10.45 uur. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Ook is onduidelijk hoe de bestuurder van de auto eraan toe is.

Op de spoorwegovergang aan de Vliertwijksestraat zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen, schrijft Omroep Brabant.

Door het ongeluk rijden er voorlopig geen treinen tussen Den Bosch en Oss. Dat duurt volgens de NS nog zeker tot 14.15 uur.