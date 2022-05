Gemeenten Limburg en België gaan samenwerken tegen uitbreiding vliegveld Luik

Vier Limburgse en acht Belgische gemeenten gaan samenwerken omdat ze zich zorgen maken om de mogelijke uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik. De gemeenten zijn bezorgd over de nieuwe vergunningsaanvraag van het Waalse vliegveld.

Het vliegveld wil ruimte maken voor 65.000 vluchten per jaar in 2040, veel meer dan de 25.000 vluchten nu. Ook wil het vliegveld de korte tweede start- en landingsbaan verlengen van 2340 tot 3286 meter. Daarmee worden beide banen even lang.

Onrust onder bewoners

De plannen leidden tot onrust in Belgisch- en Nederlands-Limburg omdat die onder aan- en afvliegroutes van Bierset liggen, schrijft 1Limburg.

Er is vooral vrees voor de nachtrust van de inwoners. Ook zijn gemeenten in het Limburgse heuvelland bang dat toeristen weg zullen blijven uit Zuid-Limburg door de toenemende herrie door vliegtuigen vanaf Bierset.

De Belgische gemeente Riemst heeft namens de twaalf gemeenten een advocaat ingeschakeld, die het dossier gaat volgen, aldus 1Limburg.

De gemeenten hopen zo de "grensoverschrijdende geluidshinder maximaal te beperken" en willen dat oudere, zware vrachtvliegtuigen als de Boeing 747-400 van Bierset worden geweerd.

Nachtrust

Burgemeester Mark Vos van Riemst erkent het economisch belang van het vliegveld, waar zo'n 9000 banen van afhankelijk zijn. "We zijn absoluut niet tegen de luchthaven, maar wij willen wel de nachtrust van onze inwoners garanderen."

Volgens Vos is er de afgelopen jaren bijna een verdubbeling geweest in het aantal zware vrachtvliegtuigen dat gebruikmaakte van Bierset.

Bierset is een van de grootste vrachtvliegvelden van Europa. De luchthaven is dag en nacht open en geschikt voor de grootste vliegtuigen.