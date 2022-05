Conservatieven op verlies bij lokale verkiezingen VK

Terwijl de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen nog volop geteld worden, tekent zich in het Verenigd Koninkrijk al een gevoelig verlies af voor de Conservatieve Partij van premier Johnson. Zo is duidelijk dat enkele traditionele bolwerken van de Conservatieven in Londen toevallen aan de sociaaldemocratische Labourpartij. Dat geldt onder meer voor Westminster, de wijk met het beroemde parlementsgebouw en veel regeringskantoren.

Een ander voorbeeld is de wijk Wandsworth die rood kleurt na 44 jaar door de Conservatieven te zijn bestuurd. "De Conservatieve kiezer geeft een waarschuwing af", zei een Tory-bestuurder in Londen.

Hoewel de verkiezingen draaien om lokale onderwerpen, is het aannemelijk dat de zorgen over de stijgende prijzen en de ergernis over partygate ook zwaar hebben meegewogen bij de keuze die de kiezer maakte. Premier Johnson kreeg, samen met naaste medewerkers, onlangs een boete voor het bijwonen van feestjes in zijn kantoor, terwijl de rest van de Britten zich aan strenge coronaregels moest houden.

Uit de eerste resultaten blijkt dat Johnsons partij 92 raadszetels heeft verloren. Labour wint 23 zetels, de Liberaal Democraten 42.

Elders beperkt verlies

In andere delen van Engeland lijkt het verlies van de Conservatieven beperkt te blijven. De door de peilingen voorspelde grote nederlaag blijft uit. Er werd gestemd voor alle gemeenteraden in Londen, Schotland en Wales, en voor een deel van de zetels in de lokale besturen van Engeland.

Alle ogen zijn gericht op Noord-Ierland, waar voor een nieuw regionaal parlement werd gestemd. De peilingen wezen op een historische overwinning voor het republikeinse Sinn Féin, waar de conservatieve en pro-Britse DUP er jarenlang de dienst heeft uitgemaakt. Hoe de stembusgang in die regio is verlopen, is nog onbekend. In Noord-Ierland is vandaag pas begonnen met het tellen van de stemmen.