Dichte mist zorgt plaatselijk voor minder dan 200 meter zicht

In het hele land is het vanmorgen mistig. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer last kan hebben van mistbanken.

Het weerinstituut heeft voor het hele land code geel afgegeven. Rijkswaterstaat dringt erop aan de rijstijl aan te passen, en de juiste verlichting te voeren.

Op de A12 bij knooppunt Gouwe hangt dichte mist: