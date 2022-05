Op een festival, in het park of op het werk: zo vierden jullie Bevrijdingsdag

Ook minister van Defensie Kajsa Ollongren was aanwezig in Wageningen. Zij sprak in haar toespraak over de oorlog in Oekraïne. "Vandaag vieren we onze vrijheid ook in de wetenschap dat er in Oekraïne geen muziek klinkt, maar het geluid van luchtalarmen, raketinslagen en artilleriebeschietingen."

Naast Ollongren was ook premier Rutte bij deze lezing. Hij reisde daarna meteen door naar Den Bosch, om daar met zanger Duncan Laurence het officiële startschot te geven voor alle Bevrijdingsfestivals.

Die werden op veertien verschillende plekken in Nederland gehouden. De Ambassadeurs voor de Vrijheid (Donnie, Suzan & Freek, Fresku en Duncan Laurence) reisden in een legerhelikopter naar de locaties. Maar dat ging niet van een leien dakje.

Zo bleek Fresku hoogtevrees te hebben: