Politie pakt 71-jarige vrouw op na steekpartij in Zeeuws dorp

De politie heeft in 's-Heer Arendskerke een 71-jarige vrouw opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze vanochtend een man (73) heeft neergestoken, meldt Omroep Zeeland. De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens onbevestigde berichten is hij niet in levensgevaar.

De steekpartij vond vanochtend rond 09.30 uur plaats in een woning in het Zeeuwse dorp, niet ver van Goes.

De aanleiding voor de steekpartij ligt in de relationele sfeer, laat de politie weten.