Herdenking Groningen drie minuten te laat: 'Dit hoop je niet mee te maken'

Terwijl het in de rest van het land klokslag 20.00 uur stil was, werd in de stad Groningen een gedicht voorgelezen. De twee minuten stilte begonnen daar drie minuten laat.

Het luiden van de klokken had om 19.47 uur moeten stoppen, maar ging nog enkele minuten door. De rest van het programma, waaronder een toespraak van de Commissaris van de Koning en het voordragen van een gedicht, liep daardoor uit.

Rond 20.02 uur werd de Last Post geblazen en rond 20.03 uur was het dan toch stil op het Martinikerkhof, meldt RTV Noord. Op dat moment kwam de stad weer op gang en waren er volgens aanwezigen op het kerkhof allerlei achtergrondgeluiden zoals scooters te horen. Rond 20.05 uur, ook later dan gepland, werd het Wilhelmus ten gehore gebracht.

Oud draaiboek

Volgens de organisatie hebben de klokkenluiders vermoedelijk het draaiboek gevolgd dat in de coronapandemie werd gebruikt.

"Daar zit natuurlijk geen programma in van sprekers. Dat oude draaiboek hadden de klokkenluiders", zegt Niko Beets, voorzitter van Stichting 4 Mei Herdenking Groningen tegen RTV Noord. "Toen hebben we heel snel besloten om het programma, zoals ik dat heb aangekondigd, door te laten gaan. En dan maar de stilte een of twee minuten later in te laten gaan."

"Dit is echt heel vervelend, dit hoop je niet mee te maken. Ik zat mezelf te verbijten toen de klokken niet stopten", aldus Beets. "Dit is natuurlijk wel een kleine smet op de herdenking. We gaan onderzoeken wat er precies is misgegaan."