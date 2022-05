Mogelijke gijzeling in Emmeloord, verdachte aangehouden

De politie heeft vanavond een verdachte aangehouden die mogelijk iemand in gijzeling hield in een woning in Emmeloord. Uit de woning is een slachtoffer gehaald. Niemand raakte gewond.

Rond 17.00 uur werd de politie opgeroepen voor een verdachte situatie in Emmeloord. Er zou iemand in gevaar zijn in een woning. De omgeving van de woning aan de Botterstraat werd afgezet. Er was een arrestatieteam van de politie aanwezig. Ook vloog er een politiehelikopter boven de wijk.

Enkele uren later werd de verdachte in de woning aangehouden en het slachtoffer opgevangen. Volgens een verslaggever van Omroep Flevoland was de politie lange tijd in onderhandeling met mensen in de woning aan de Botterstraat, maar dat kon de politie niet bevestigen.

Getuigen zeggen tegen Omroep Flevoland dat er sprake was van een gijzeling, maar ook daar zegt de politie niets over. "Onze eerste prioriteit was het veiligstellen van het slachtoffer en de situatie onder controle te krijgen", zegt een woordvoerder van de politie. "Nu dat is gebeurd, kunnen we onderzoeken wat er precies is gebeurd."