Oekraïners bij verstek veroordeeld tot celstraffen voor mensensmokkel

Twee Oekraïners zijn vanmiddag door de rechtbank in Middelburg bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel voor mensensmokkel. Ze verblijven momenteel in Oekraïne om te vechten tegen Rusland.

In de nacht van 24 op 25 september 2021 werden de twee opgepakt op een zeiljacht, vlak bij het Zeeuwse dorp Kamperland. Aan boord waren elf Albanezen zonder visa die veel hadden betaald voor de oversteek.

De rechtbank liet de twee mannen al voor de uitspraak onder voorwaarden vrij. Daarbij werd rekening gehouden met de "ernstig geschokte rechtsorde" en "bijzondere en zwaarwichtige" persoonlijke omstandigheden gezien de oorlog in Oekraïne en "de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen".

De rechtbank besloot vandaag dat de mannen in Oekraïne mogen blijven vechten, tot er een uitspraak in hoger beroep ligt. "Onder de huidige omstandigheden wordt niet verwacht dat zij op korte termijn kunnen worden opgespoord", aldus de rechtbank. Het is nog onduidelijk of een van de partijen in hoger beroep gaat.

De mannen zouden liever sterven aan het front dan vastzitten in de gevangenis, schreef Omroep Zeeland eerder.

Zware omstandigheden

De rechtbank oordeelde vandaag opnieuw dat er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden voor de Oekraïners. "De rechtbank kan zich nauwelijks zwaardere persoonlijke omstandigheden voorstellen dan dat het thuisland plotseling in oorlog is en de gezinnen van verdachten en naaste familie daardoor in direct gevaar verkeren", aldus de rechter.