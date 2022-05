Vandaag mogelijk vier nieuwe 'meesterbakkers': 'Hoger dan dit wordt het niet'

De aspirant-meesters moeten aan een jury klassieke technieken demonstreren die vaak hun oorsprong vinden in Frankrijk, maar ook een innovatieve kant tonen. Om de kandidaat-meesterbakkers uit te dagen, hebben ze voor de laatste dag een 'mystery box' gekregen met ingrediënten die ze niet van tevoren weten.

De patissiers moeten als verrassingsopdracht een millefeuille maken met meloen en rivierkreeft. De Brabander: "Dat is al lastig te maken, maar zeker onder tijdsdruk. Ze mogen er wel een eigen draai aan geven, maar de meloen en rivierkreeft moeten echt de helden zijn van het gerecht."

Geen geldprijs

Aan de titel is geen geldprijs verbonden, maar wel veel prestige. De bakkers krijgen een bakkersbuis (jasje) met een M erop en dat is volgens De Brabander de grootste prijs die je kunt krijgen. Kunnen bakkers de bedragen van hun gebakjes verhogen als zij de titel Meester krijgen? De Brabander: "Ja, het zou kunnen dat ze dan meer kunnen vragen, maar zelf vind ik dat van secundair belang." Volgens hem is het vooral belangrijk dat de Meesters ambassadeurs zijn voor hun vak.

De Meester Patissiers en Meester Boulangers kunnen in Nederland dus geen hogere titel halen. Wel kunnen ze meedoen aan prestigieuze internationale competities, waar geen permanente titels, maar wel prijzen zijn te behalen. De Brabander: "We staan er internationaal goed voor als we kijken naar die wedstrijden. Op boulangeriegebied vallen we enorm in de prijzen."

Volgend jaar tonen opnieuw Nederlandse bakkers hun kunsten op een groot podium. Zo staat Meester Boulanger Hiljo Hillebrand dan op 1 maart in Japan met Renske Huyben in de finale van het prestigieuze Best of Mondial du Pain.

Bij Heel Holland Bakt wordt iedere week een meesterbakker uitgeroepen, die die week het beste heeft gepresteerd. Maar De Brabander denkt niet dat die titel snel verward zal worden met die van Meester Patissier of Meester Boulanger. "Ik weet hoe het daar wordt gezegd en ik denk dat mensen het onderscheid wel kunnen maken. Het is juist leuk om het te benoemen als iemand zijn best doet."