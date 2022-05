Schiphols zomerspagaat: kunnen hogere lonen minder vluchten voorkomen?

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. "Bagagepersoneel, beveiligers; het gaat om fysiek of emotioneel zware beroepen. Dat kan en wil niet iedereen doen."

Voor nieuw personeel is Schiphol dus afhankelijk van mensen uit de regio die nu al vergelijkbare beroepen uitvoeren. "Ze moeten ze dus wegtrekken bij andere bedrijven. Dan moet je in de huidige krappe arbeidsmarkt de hoofdprijs bieden. Ik weet niet of Schiphol dat zomaar kan, het is geen ASML."

Bovendien moeten mensen vertrouwen hebben in het bedrijf. "Het imago is nu niet al te best", zegt Wilthagen. "Het beeld is toch dat het personeel er werkt bij onderaannemers in een 'flexschil', daar zeggen mensen niet graag hun baan voor op."

Al met al schat Wilthagen Schiphols kansen voor de zomer niet erg hoog in. "Een verschil maken in zo'n korte tijd is hartstikke moeilijk. Ik zie Schiphol geen bod doen waar de markt van onder de indruk is."

