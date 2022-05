Flitsbezorgers overtreden regels en ontwijken verplichtingen, zegt Arbeidsinspectie

Met name voor dat laatste type dienstverband is in het rapport aandacht. Volgens de inspectie kan er bij de flitsdiensten sprake zijn van schijnzelfstandigheid, oftewel een dienstverband waarbij een bezorger als zzp'er werkt, maar in de praktijk niet zelfstandig is.

Deze vorm kan financieel voordelig zijn voor een werkgever omdat er onder meer geen pensioenpremies hoeven te worden betaald. Het creëert echter ook risico's voor bezorgers. Zij hebben bijvoorbeeld geen recht op uitbetaling van loon bij ziekte of na een ongeluk.

Uitgenodigd voor gesprek

De inspectie constateert ook dat de leidinggevenden bij de distributiecentra niet of onvoldoende op de hoogte zijn van wetten over arbeidsomstandigheden zoals werktijden en pauzes. Dat geldt ook voor de identiteitscontrole die ervoor moet waken dat buitenlandse werknemers zonder de juiste vergunningen aan het werk gaan. Dit laatste "leidt tot risico's op misstanden als illegale tewerkstelling en zwart werk", aldus de inspectie.

Deze en andere bevindingen in het rapport maken dat de inspectie concludeert dat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden bij flitsdiensten "verre van volwassen" zijn. De inspectie noemt de bevindingen "zorgelijk".

De Arbeidsinspectie heeft de flitsbedrijven uitgenodigd voor een gesprek over "de gewenste acties", en vraagt ze een plan van aanpak te maken om verdere overtredingen te voorkomen. Anders gaat de inspectie vanaf dit najaar handhaven. Want, concludeert de inspectie, "van deze bedrijven mag en moet veel meer worden verwacht".