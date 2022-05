Wekdienst 1/5: Opnieuw drukte Schiphol verwacht • Van de Zandschulp in finale in München

Wat heb je gemist?

Een groep van zo'n twintig burgers is geëvacueerd uit de Azovstal-staalfabriek in Marioepol. Het is de eerste keer dat burgers het verzetsbolwerk van de havenstad hebben kunnen verlaten sinds president Poetin vorige week opdracht gaf om het complex hermetisch af te sluiten.

Het precieze aantal evacués is onduidelijk. Russische persbureaus spreken op basis van verslaggevers ter plaatse van 25 burgers, onder wie zes kinderen. Het Oekraïense Azov-bataljon, dat zich ook heeft verschanst in de staalfabriek, heeft het over twintig vrouwen en kinderen. Waar de groep naartoe is gebracht, is onduidelijk.

Rond de fabriek wordt nog altijd zwaar gevochten. Volgens Oekraïense bronnen zitten zo'n duizend burgers in de ondergrondse gangen en bunkers op het fabrieksterrein. Er is voor hen nauwelijks voedsel, water of toegang tot medische hulp.

