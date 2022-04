Opnieuw geweld bij al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem, zeker 42 gewonden

Voor de derde week op rij is het vanochtend tot geweld gekomen tussen de Israëlische politie en Palestijnen in Oost-Jeruzalem. De afgelopen weken waren er vaker confrontaties bij de al-Aqsamoskee, waarbij Israëlische ordetroepen ook de moskee betraden. Ook vanochtend op de laatste vrijdag van de islamitische vastenmaand ramadan kwam het in de buurt van de moskee tot confrontaties.

Aan Palestijnse kant vielen 42 gewonden, meldt hulporganisatie Rode Halve Maan. Ongeveer de helft van hen is ter plekke behandeld, de andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Aan Israëlische kant vielen voor zover bekend geen gewonden.

De politie zegt het terrein rond de moskee te hebben betreden nadat Palestijnen met stenen en vuurwerk hadden gegooid naar agenten en naar joodse gelovigen. Op beelden is te zien dat Israëlische ordetroepen schieten met onder meer traangas en flitsgranaten. Twee Palestijnen zijn opgepakt.

Golf van geweld

De Al-Aqsamoskee is voor moslims de heiligste plek in Jeruzalem. Palestijnse gelovigen komen er tijdens de ramadan met vele tienduizenden samen om te bidden. Het gebouw staat op de Tempelberg, voor joden de heiligste plek op aarde. De afgelopen weken kwam het er herhaaldelijk tot botsingen tussen Palestijnen en Israëlische ordetroepen. Daarbij vielen honderden gewonden, de meeste aan Palestijnse kant.

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is al weken gespannen. Zo vielen er doden bij Palestijnse aanslagen in Israël, en ook bij invallen van het Israëlische leger in bezet Palestijns gebied, zoals in de stad Jenin. Daar werd deze week nog een Palestijnse jongere doodgeschoten bij een confrontatie met het Israëlische leger.

Een deel van het geweld lijkt samen te hangen met belangrijke religieuze feestdagen in het Heilige Land. Behalve de ramadan werden de afgelopen weken het joodse Pesach en het christelijke Pasen gevierd. De islamitische vastenmaand loopt dit weekend ten einde.