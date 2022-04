Man zwaargewond na val van vier hoog in Den Haag, verdachten opgepakt

In het Haagse Laakkwartier is gisteravond een man zwaargewond geraakt toen hij uit een raam op de derde verdieping viel en op straat belandde. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft kort na de val twee mannen opgepakt.

Omwonenden zeggen bij Omroep West dat het slachtoffer niet zomaar is gevallen, maar uit het raam is geduwd. De identiteit van de man is nog onbekend.

Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen dat het slachtoffer daadwerkelijk uit het raam is geduwd. Uit onderzoek tot nu toe blijkt wel dat in de woning op de derde verdieping een aantal mensen aanwezig was, van wie er twee dus zijn opgepakt. Het gaat om een 21-jarige en een 23-jarige man van wie de woonplaatsen onbekend zijn.