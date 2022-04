Hoekstra op bezoek in India, 'essentieel om nu te kijken wat ons bindt'

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken was de afgelopen dag in India voor een eendaags bezoek. Hij was spreker bij de Raisina Dialogues, een evenement georganiseerd door een denktank in New Delhi. Ook werd hij samen met ministers uit andere landen ontvangen door premier Modi en had hij gesprekken met Indiase ministers.

De oorlog van Oekraïne stond prominent op de agenda - een oorlog die India tot nu toe niet heeft veroordeeld. Hoekstra zei na zijn gesprekken tegen de NOS het als een grote opgave voor de Europese Unie en de Verenigde Staten te zien een structurelere dialoog aan te gaan met India, en met andere landen waarmee raakvlakken zijn op het gebied van democratie. "Om ervoor te zorgen dat we ons uiteindelijk gezamenlijk verzetten tegen het recht van de sterkste", zei hij. "Tegen precies de verschrikkelijkheden die er nu in Oekraïne aan de gang zijn, maar die uiteindelijk hun repercussies hebben, veel breder in de wereld."

'Essentieel om dialoog te zoeken'

India blijft ondanks de oorlog ook gewoon handelen met Rusland. Onlangs was de Russische minister Lavrov nog op bezoek in India; het land besloot daarop meer olie van Rusland te kopen, ondanks voortdurende druk van westerse landen dit niet te doen. De regering verdedigde dat besluit als India's "recht op energiezekerheid".

Hoekstra begrijpt die positie. "Ik denk dat je niet naïef moet zijn over de positie van landen en of ze die plotseling veranderen als ze een paar telefoontjes hebben gekregen uit een westerse hoofdstad, of een bezoek", zegt hij. "Dat neemt niet weg dat het essentieel is om met een land met het gewicht van India, de grootste democratie ter wereld, heel actief de dialoog te zoeken, om te kijken wat ons bindt. Helemaal in de context van Oekraïne."