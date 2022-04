Moord op 'de Indiaan' uit Leiden blijft onopgelost

Nieuw onderzoek naar de moord op Hans Schonewille uit Leiden, ook bekend als 'de Indiaan', heeft niet geleid tot een oplossing. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag bekend dat de zaak uit 1999 blijft openstaan als een cold case en wordt pas weer opgepakt zodra er nieuwe informatie is, meldt Omroep West.

Schonewille, een bekend figuur in de Leidse horeca, werd op 11 juni 1999 gevonden op een afgelegen plek in Aarlanderveen, zo'n 15 kilometer buiten Leiden. Hij was doodgeschoten en zijn auto werd brandend aangetroffen in Leiderdorp. Het moordonderzoek leverde destijds geen rechtszaak op.

Podcastserie

Een coldcaseteam van de politie vroeg in maart 2021 opnieuw aandacht voor de zaak in de vorm van een zesdelige podcastserie in samenwerking met Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie loofde daar 30.000 euro tipgeld uit voor de informatie die zou leiden tot het oplossen van de zaak.

Ondertussen heeft het coldcaseteam van de politie opnieuw uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek gedaan. Getuigen, betrokkenen en mogelijke verdachten zijn gehoord, maar dat heeft niet tot vervolging geleid. Ook zijn er flyers uitgedeeld, tips onderzocht en is er navraag gedaan in de uitgaanswereld. Verder zijn tientallen forensische sporen ingestuurd naar het NFI, zegt het OM.