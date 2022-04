Amstel Gold Race verlengt samenwerking met Valkenburg

De Amstel Gold Race finisht ook de komende vijf jaar in Valkenburg. Het contract tussen de wielerwedstrijd en de gemeente Valkenburg is verlengd tot en met 2027.

De finish van de race is al sinds 2003 in Valkenburg. Eerst eindigde die bovenop de Cauberg en sinds 2013 gebeurt dat op de Rijksweg tussen Berg en Terblijt en Vilt. De gemeente Valkenburg betaalt hiervoor jaarlijks 130.000 euro aan de organisatie, zo staat in het contract.

Maastricht is sinds 1998 de startplaats van de klassieker, maar dat contract is nog niet verlengd. De gemeente Maastricht en de Amstel Gold Race zijn wel nog in gesprek hierover, meldt 1Limburg.

Winst voor Kwiatkowski

De 56ste editie van de Amstel Gold Race werd deze maand gewonnen door de Pool Kwiatkowski. Het was de tweede keer dat hij de heuvelklassieker won. Hij bleef Benoît Cosnefroy slechts millimeters voor. De Fransman werd eerst tot winnaar uitgeroepen, maar het was toch Kwiatkowski die eerder over de streep kwam, bleek uit de fotofinish.