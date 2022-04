Foto's gemartelde vrouw op telefoon bij Taghi gevonden, mogelijk vermiste Jillal

Op een Blackberry-telefoon zijn foto's van een naakte, gemartelde vrouw aangetroffen, meldt Het Parool. De telefoon werd in december 2019 gevonden in Dubai bij de arrestatie van Ridouan Taghi. Justitie vermoedt dat het om foto's van de in oktober 2019 vermiste Naima Jillal gaat.

De krant baseert zich op het strafdossier in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Taghi en zestien andere verdachten. Hoe de foto's op de telefoon bij Taghi terecht zijn gekomen, wordt niet duidelijk uit het dossier.

Afgeknipte vinger

Volgens Het Parool is op een van de foto's een naakte vrouw te zien die met tape is vastgebonden aan een stoel. Op een andere foto zou de buik van de vrouw te zien zijn met daarop waarschijnlijk een afgeknipte vinger en een teen. En op een derde foto ligt de vrouw naakt op haar buik op de grond.

Taghi's advocaat laat aan de krant weten het "forensisch volstrekt onduidelijk is waar die telefoon of die foto's vandaan komen". Ze zegt dat "niet kan worden gesteld dat deze telefoon aan mijn cliënt kan worden gelinkt".

Uit de metadata van de foto's kon de politie achterhalen dat de foto's in de nacht van 20 op 21 oktober 2019 zijn gemaakt. Jillal raakte op 20 oktober van dat jaar vermist. Volgens de krant was al langer duidelijk dat er foto's in de criminele wereld rondgaan van een dode Jillal. Die zouden erg schokkend zijn omdat er afgehakte ledematen op te zien zijn.

Banden met criminele wereld

De Amsterdamse vrouw raakte destijds spoorloos verdwenen nadat ze op de Zuidas in Amsterdam in een auto was gestapt. De politie ging er eerder al vanuit dat de vrouw banden had met het criminele circuit. In maart vorig jaar werden een handtas en kledingstukken gevonden onder de grond van een loods in de haven van Antwerpen. De Belgische en Nederlandse politie vermoedden dat het om eigendommen van Jillal ging. Van de vrouw werd geen enkel spoor gevonden.

Het Parool en De Telegraaf meldden dat er een jaar eerder in die loods een partij van 4200 kilo cocaïne in beslag was genomen. Jillal zou verwikkeld zijn geweest in meerdere conflicten in het drugsmilieu, zeker twee groepen zouden jacht op haar hebben gemaakt.