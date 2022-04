Van vliegtuig wisselen in de lucht gaat mis, VS start onderzoek

Red Bull had toestemming gevraagd voor de stunt, maar de luchtvaartautoriteit had die niet verleend. Omdat Red Bull toch heeft doorgezet is nu een onderzoek gestart dat kan leiden tot een boete of het verliezen van de vergunning om te vliegen.

Volgens de Federal Aviation Administration landde de piloot van het neergestorte vliegtuig veilig met zijn parachute. De andere piloot kreeg wel controle over het tweede vliegtuig en zette het aan de grond, meldt persbureau AP.