Muziekwereld eert Henny Vrienten, 'we mogen hem heel dankbaar zijn'

Liedteksten, foto's van oude concertkaarten en opgehaalde herinneringen: fans van Henny Vrienten staan uitgebreid stil bij het overlijden van de muzikant, componist en Doe Maar-frontman. "Dit was alles", schrijft een fan op Twitter. Een ander verzucht "alles gaat voorbij", twee verwijzingen naar Vrientens nummers.

Anderen halen de songtekst van Bandje in de Wolken aan, dat op een van Vrientens soloalbums staat. "Als mijn adem op is, het gedaan is met mijn leven, reis ik naar de hemel toe om een concert te geven", luidt de tekst. "Want ik was nog lang niet klaar, mijn bas niet uitgeklonken. Ik klop aan en meld me daar bij het bandje in de wolken."

Ook de muziekwereld reageert aangedaan op Vrientens dood. "Grootheid. Held. Geschrokken en verdrietig van het bericht over z'n overlijden", schrijft singer-songwriter Bertolf op Twitter. Bassist Hidde Roorda, die in de band speelt van zangeres Aafke Romeijn, schrijft: "Ik ga even een potje janken." "Lieve Henny is hemelen", twittert zanger en gitarist Tim Knol.