Podcast de Dag: de uitdagingen van Emmanuel Macron

Emmanuel Macron is de nieuwe president van Frankrijk. Met 59 procent van de stemmen won hij van de rechts-populistische Marine Le Pen. Voor het eerst in jaren is een zittende president herkozen. Gisteren was er een explosie van vreugde voor de Eiffeltoren.

Maar niet alle Fransen stonden te juichen, vertelt Frankrijk-kenner van de Universiteit Utrecht Marloes Beers in podcast de Dag. Frankrijk is verdeelder dan ooit. Macron zegt president van alle Fransen te willen zijn. Maar hoe gaat dat 'm lukken als een grote groep Fransen hem niet van harte steunt?

