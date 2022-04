Gemeente waarschuwt voor scherven na grote brand in landbouwbedrijf Erichem

De brandweer is in het Gelderse Erichem een groot deel van de nacht bezig geweest met het nablussen van een grote brand in een landbouwbedrijf. Die brak gistermiddag uit en verwoestte het bedrijf en enkele woningen. De gemeente Buren, waar Erichem onder valt, waarschuwt bovendien dat er door de brand glasscherven van zonnepanelen in de omgeving terecht zijn gekomen.

De brand brak gisteren rond 12.40 uur door onbekende oorzaak uit bij een pompoenenbedrijf. Door de harde wind sloeg het vuur over naar vier woonhuizen met een rieten dak in de buurt. Niemand raakte gewond, maar vier loodsen zijn verwoest. Brandende deeltjes veroorzaakten ook brand in twee woningen met rieten kappen. Andere woningen raakten zwaar beschadigd, meldt Omroep Gelderland.

Volgens burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren zijn brandweerkorpsen uit de gehele regio ingezet. "Inwoners en hulpverleners ter plaatse vertelden mij dat het razendsnel ging en dat het vliegvuur heel beangstigend was. De impact is natuurlijk enorm voor de mensen die hun huis of bedrijf verloren. Maar ook voor de omwonenden was het een aangrijpende dag. Ik leef dan ook mee met iedereen die hierdoor getroffen is."

Glasscherven gevaarlijk

De gemeente vraagt mensen voorzichtig te zijn met de scherven die in de omgeving liggen. Ze kunnen scherp zijn en een gevaar vormen voor spelende kinderen, huisdieren en vee. Vandaag laat de gemeente de scherven van de openbare weg verwijderen. Ook wordt de berm gemaaid.

Wie scherven in zijn of haar eigen tuin vindt, wordt geadviseerd deze zelf voorzichtig op te ruimen en in een vuilniszak aan de weg te zetten. Bedrijven kunnen via hun verzekeraar eventueel een aansprakelijkheidsprocedure starten.

Bekijk hier beelden van de brand: