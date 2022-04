WHO: kind overleden door acute hepatitis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat er zeker één kind is overleden aan acute hepatitis. Die leveraandoening duikt op steeds meer plekken op in Europa. De WHO weet nog niet waar deze vorm van jeugdhepatitis door wordt veroorzaakt.

In Nederland zijn vier patiëntjes geregistreerd met de ziekte, drie van hen moesten als gevolg van de ziekte een levertransplantatie ondergaan in Groningen. Bij de WHO zijn er nu 169 gevallen bekend in twaalf landen, veruit de meeste daarvan (114) waren in het Verenigd Koninkrijk.

De leveraandoening werd vastgesteld bij kinderen van een maand tot 16 jaar oud. Zeventien van de patiënten moesten een levertransplantatie ondergaan. Hoe oud de patiënt was die is overleden en waar die vandaan kwam, is niet bekend.

WHO houdt situatie in de gaten

Hepatitis is een ontsteking van de lever, die vaak door een virus wordt veroorzaakt. Er zijn verschillende vormen van hepatitis: A, B, C, D en E, de volgorde van de letters zegt iets over welke vormen eerder ontdekt zijn en welke later. Het mysterieuze aan de nieuw opgedoken vorm is dat die niet wordt veroorzaakt door een van de bekende virussen.

De WHO zegt dat ze de situatie goed in de gaten houden, in het bijzonder samen met de Britse gezondheidsautoriteiten.