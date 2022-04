Tientallen doden bij explosie in illegale olieraffinaderij Nigeria

Bij een explosie in een illegale olieraffinaderij in het zuidoosten van Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Overheidsfunctionarissen spreken tegen persbureau AP van zeker vijftig doden, maar andere bronnen gaan uit van meer dan honderd doden. Ook raakten veel mensen gewond.

Er brak afgelopen nacht brand uit in het complex in de staat Rivers en het vuur verspreidde zich snel naar twee brandstofopslagplaatsen. Volgens een lokale bestuurder werd het complex daarna "verzwolgen door vuur dat zich snel verspreidde". Lichamen van slachtoffers waren zo ernstig verbrand dat ze onherkenbaar zijn.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Ook het precieze aantal slachtoffers en de schade moeten nog in kaart worden gebracht. De autoriteiten zijn op zoek naar de eigenaar van de illegale raffinaderij en hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd.

200.000 vaten olie per dag

Illegale olieraffinaderijen zijn in Nigeria zo wijdverbreid dat het ten koste gaat van de productie van ruwe olie in de olierijke regio rond de Nigerdelta. Er worden naar schatting dagelijks 200.000 vaten olie illegaal afgetapt, wat neerkomt op 10 procent van de totale productie. Werken in illegale raffinaderijen is voor veel mensen een manier om aan de armoede te ontsnappen, maar er gebeuren regelmatig dodelijke ongelukken.

Nigeria is Afrika's grootste ruwe-olieproducent, maar het heeft weinig officiële olieraffinaderijen. Als gevolg daarvan wordt de meeste brandstof geïmporteerd.