Leider anti-vaccinatiepartij Japan maakt kind zwanger, vervolging niet zeker

Toen op 26 december 2021 de politie zijn huis binnenviel, leek dat verband te houden met een illegaal protest waarvoor Hiratsuka werd gearresteerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inval onderdeel was van een politieonderzoek naar de relatie tussen de 40-jarige man en een middelbare scholier.

De politie moet zien te bewijzen dat Hiratsuka niet de "oprechte intentie" heeft om met het minderjarige meisje te trouwen. Als de politie daar niet in slaagt, is de relatie geen overtreding van de Wet voor Kinderwelzijn en kan de partijleider niet worden vervolgd. Strafrechtelijke vervolging voor verkrachting is vrijwel uitgesloten.

Seksuele zelfbeschikking vanaf je dertiende

In Japan mogen kinderen op 13-jarige leeftijd zelf bepalen met wie ze seks hebben, ongeacht de leeftijd van hun partner. In 2017 werd het Japanse Wetboek van Strafrecht flink aangepast en werd door een groep politici geprobeerd om deze leeftijdsdrempel voor seksuele zelfbeschikking te verhogen. Dat mislukte en de minimumleeftijd bleef 13 jaar.

In een artikel gisteren in het tijdschrift Flash wordt gesteld dat het meisje in kwestie 13 was toen Hiratsuka een relatie met haar begon. In een videoreactie verdedigt hij zichzelf: "Ze was al 16 toen de baby geboren werd." In dezelfde verklaring erkent hij dat hij sinds 2020 een intieme relatie heeft met het minderjarige meisje. Als de politie of familie besluit Hiratsuka aan te klagen is te verwachten dat hij er met een geldboete en een voorwaardelijke straf vanaf komt.

Structureel probleem

De seksualisering van minderjarigen is al langer een maatschappelijk probleem in het land. Een Japans Hogerhuislid zette enkele dagen terug een foto van zichzelf online waarop hij lachend een stripboek vasthoudt, met op de kaft een afbeelding van een meisje in middelbare schooluniform dat bij haar borsten wordt gegrepen. Volgens de politicus verdedigde hij hiermee zijn vrijheid van meningsuiting.

Onderzoekers zeggen dat de Japanse overheid seks en potentiële seksdelicten behandelt als een privékwestie, waardoor slachtoffers de dupe worden van het landelijke rechtssysteem. In 2019 achtte een Japanse rechter het niet bewezen dat een vader zijn dochter tussen haar 14e en 19e meerdere malen had verkracht, omdat het onduidelijk was of ze had ingestemd. Na grote publieke verontwaardiging werd in maart 2020 de vader in hoger beroep tot 10 jaar cel veroordeeld. Als het meisje jonger dan 13 was geweest, zou hij direct zijn veroordeeld.

Hiratsuka's zaak lijkt het topje van de ijsberg, in de laatste jaren komen er in Japan steeds vaker seksdelicten aan het licht waarvan minderjarigen het slachtoffer zijn. De verhoging van de minimumleeftijd voor seks zal ook een belangrijk onderwerp worden tijdens de Hogerhuisverkiezingen later dit jaar. In de tussentijd kan Hiratsuka in alle vrijheid zijn politieke ambities doorzetten.