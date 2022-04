Belgische rockster Arno Hintjes overleden

Erkenning was er ook van officiële zijde. In 2019 kreeg hij de Lifetime Achievement Award van de Vlaamse muziekindustrie, in 2002 kreeg hij in Frankrijk de onderscheiding van Ridder in de Kunsten en Letteren. Vorige maand nog ontving hij de Belgische onderscheiding Officier in de Kroonorde.

Behalve muzikant was Hintjes ook acteur. Dat leverde hem, eveneens vorige maand, de carrièreprijs op van het filmfestival van Oostende.

Hintjes werkte ook in zijn laatste maanden nog aan een nieuw album. Dat wordt postuum uitgebracht.