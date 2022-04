Onvrede KLM-bagagepersoneel mondt uit in chaos op Schiphol en wegafzetting

"Ik was ontevreden over de werksituatie. Daarom heb ik samen met mijn collega's vandaag urenlang niks gedaan." Het is een geluid dat klinkt achter de muren van de Schiphol-kantine waar vandaag KLM-bagagepersoneel grootschalig het werk neerlegde.

Uit angst voor ontslag durven medewerkers volgens vakbond FNV niet met de pers te praten, dus doen ze dat op anonieme basis. De staking is een "noodgreep"', zegt deze medewerker. Naar schatting strandden vandaag hierdoor duizenden reizigers op Schiphol.

"Vervelend", zegt de medewerker, "maar het moest wel om de aandacht van de hoge piefen te krijgen. Wij vreesden voor onze baan. Als ons werk door derden wordt overgenomen, staan wij over een paar jaar op straat."

De druppel

Donderdagavond ontvingen medewerkers een mail met de mededeling dat hun werkzaamheden deels worden uitbesteed aan Viggo. Volgens de FNV is dat "een afhandelingsbedrijf dat sinds eind 2020 zich in de markt probeert te vechten". Voor het personeel was de mededeling "de druppel".

KLM zegt dat de maatregel een manier is om de werkdruk te verlichten. KLM-medewerkers spreken van een voorbode van ontslag. Zij zijn bang dat Viggo alle werkzaamheden overneemt. Zij denken verder dat de luchtvaartmaatschappij geen nieuw eigen personeel vindt omdat het loon dat wordt geboden te laag is. KLM spreekt tegen dat het in de arm nemen van Viggo een manier is om eigen medewerkers minder te hoeven betalen. "Het gaat niet om salaris."