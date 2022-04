Drie jonge kinderen op inbrekerspad in Goes

Een meisje van 11 en twee kinderen die nog geen 10 jaar oud zijn, hebben op Eerste Paasdag ingebroken in een kinderopvang en een school in Goes. Het trio stal een iPad bij de kinderopvang en een pinpas met pincode bij de school.

Uit camerabeelden blijkt dat de drie kinderen na de diefstal naar een restaurant met speeltuin zijn gegaan, iets verderop. Daar kochten ze volgens Omroep Zeeland een ijsje met de gestolen pinpas en speelden ze in de binnentuin.

Hoewel er ook camerabeelden waren van de inbraak zelf, heeft het de politie een paar dagen gekost om de kinderen te vinden. Daarbij werd de hulp van getuigen ingeroepen.

Opmerkelijk genoeg ging de politie er op Eerste Paasdag nog van uit dat het meisje dat het trio aanvoerde een jaar of 16 was. Maar toen zich iemand meldde die de drie kinderen herkende, bleek zij niet ouder dan 11. Over de precieze leeftijd van de andere twee kinderen wil de politie niets zeggen.

Tegen de drie worden "gepaste maatregelen" genomen, laat de politie weten.