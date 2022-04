Man (22) gewond bij aanval met stroomstootwapen in Roosendaal

Een 22-jarige man uit Breda is vannacht gewond geraakt toen hij een aantal stroomstoten kreeg toegediend. Ook kreeg hij een pistool op zijn hoofd gezet.

De politie heeft een 35-jarige man en een 32-jarige vrouw opgepakt, meldt Omroep Brabant.

De man uit Breda was op bezoek geweest bij een vriend in een appartementencomplex in Roosendaal. Het ging mis toen hij daar rond 01.00 uur vannacht wegging. De vriend hoorde ineens dat er buiten ruzie was. Toen hij keek, zag hij zijn bezoeker op de grond liggen, belaagd door een man en een vrouw die hij herkende als zijn onderburen.

Naar het ziekenhuis

Toen de politie aankwam, waren de onderburen weer thuis. De 35-jarige man en 32-jarige vrouw weigerden om naar buiten te komen. Daarop forceerde de politie de deur van hun appartement en pakte de twee op. In hun huis werden de taser en het pistool gevonden.

Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De aanleiding voor de ruzie is niet duidelijk, die wordt door de politie onderzocht.