Internationaal arrestatiebevel tegen gevluchte oud-automagnaat Ghosn

Justitie in Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de voormalige topman van autofabrikanten Renault en Nissan. Tegen hem loopt al enkele jaren een onderzoek vanwege witwassen, corruptie en het verduisteren van miljoenen van Renault en Nissan, die nauw met elkaar samenwerken.

Ghosn vluchtte in 2019 vanuit Tokio naar Libanon. Hij was in Japan opgepakt en mocht zijn proces in vrijheid afwachten, op voorwaarde dat hij het land niet zou verlaten. Hij wist zich te verstoppen in een kist en vluchtte met een privéjet naar Istanbul.

Daarna vervolgde hij zijn reis naar de Libanese hoofdstad Beiroet, waar hij tegenwoordig woont. In dat land geeft hij onder meer les aan een particuliere katholieke universiteit.

Verrassing

Een advocaat van de 68-jarige Ghosn noemt het arrestatiebevel "zeer verrassend". "Ghosn heeft altijd samengewerkt met de Franse autoriteiten."

De kans dat Ghosn ook daadwerkelijk naar Frankrijk komt is niet groot. Ghosn heeft een Frans, Libanees en Braziliaans paspoort en Libanon levert in principe geen eigen burgers uit. Bovendien mag hij Libanon niet uit.

Oneerlijk proces

De Franse aanklagers hebben ook de eigenaren van een autoimporteur uit Oman in beeld. Justitie zegt met name geïnteresseerd te zijn in betalingen tussen Renault, Nissan, Mitsubishi en de Omanese importeur, met een waarde van 15 miljoen euro. Het geld zou onder meer gebruikt zijn voor de aanschaf van een jacht.

Ghosn ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt een strafbare feiten. Hij zei dat hij is gevlucht uit vrees voor een oneerlijk proces in Japan. Hij eiste eerder 10 miljoen euro aan vergoedingen van Nissan, maar de rechtbank in Amsterdam heeft die eis vorig jaar verworpen.