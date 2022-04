Celstraf voor oud-medewerker Noorse Broeders voor verduistering miljoenen

Een voormalig financieel topman van de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders is veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens verduistering van miljoenen euro's. Zijn vriendin krijgt een taakstraf van 120 uur voor onder meer valsheid in geschrifte.

De 40-jarige man uit Apeldoorn was tot 2016 financieel medewerker bij de Noorse Broeders. Onder meer met valse overeenkomsten en een in Panama gevestigde vennootschap wist de man miljoenen weg te sluizen bij een van de stichtingen die aan de Broeders zijn gelieerd. In totaal zou het gaan om 8 miljoen euro.

De man stapte in januari 2016 uit de kerk. Niet veel later deed de gemeenschap aangifte tegen hem en in maart van dat jaar werden hij en de medeverdachte aangehouden. Volgens Omroep Gelderland wilde de man breken met zijn echtgenote en daarna met het geld een nieuw leven beginnen met zijn nieuwe vriendin.

Vertrouwen misbruikt

Volgens de rechtbank maakte de verdachte misbruik van het in hem gestelde vertrouwen als de financiële man binnen de geloofsgemeenschap. "Hij dacht alleen aan zijn eigen financiële gewin zodat hij aan een nieuw leven kon beginnen buiten de geloofsgemeenschap", aldus de rechtbank.

De man is behalve voor verduistering ook veroordeeld voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met het feit dat de zaak erg lang duurde. Verder heeft de rechtbank in het oordeel meegenomen dat de vennootschap een groot deel van het gestolen geld heeft terugbetaald.