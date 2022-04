Prijzen in de Russische exclave Kaliningrad zijn - na de EU-sancties - verdubbeld

"Ik ben geen econoom, maar ik zie dat sommige producten in korte tijd twee of drie keer zo duur zijn geworden", vertelt Dimitri, een ondernemer die, net als de andere sprekers, anoniem wil blijven. De prijzen zijn bovendien forser gestegen dan in andere delen van Rusland. Zo meldt een oppositienieuwskanaal op Telegram dat een zak cement zo'n drie keer duurder is in Kaliningrad dan in Moskou.

Journalisten van de lokale nieuwssite Novy Kaliningrad kopen maandelijks bij de drie belangrijkste supermarktketens in de regio dezelfde producten. Hetzelfde boodschappenmandje is nu aanzienlijk duurder dan acht maanden geleden, toen de roebel ongeveer even veel waard was als nu (100 roebel is grofweg 1,15 euro).

Met name geïmporteerde producten zijn fors duurder geworden: