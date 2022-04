Geweld in Jeruzalem: waar gaat het om, en waarom laait het op?

Het betekent dat het gebied van de Tempelberg en de Al-Aqsamoskee in feite onder Israëlisch gezag valt, ook al wordt dat door Palestijnen en de meeste andere landen niet erkend. Het dagelijkse bestuur van de moskee en het terrein eromheen is wel nog steeds in handen van een Jordaanse stichting, de waqf.

Ook geldt er een reeks afspraken die bekendstaan als 'de status quo'. Dat betekent dat alleen moslims mogen bidden op Haram al-Sharif/de Tempelberg. Niet-moslims, zoals joden en christenen, mogen de plek op gezette tijden wel bezoeken, maar er niet hun geloof belijden. Palestijnen hebben er daardoor een zekere autonomie.

Waarom loopt het nu uit de hand?

Voor een groot deel van de joodse gemeenschap is daarmee te leven: bidden op de Tempelberg is in strijd met hun religieuze geboden. Maar een joodse minderheid probeert er wel te bidden of wil er zelfs een nieuwe tempel bouwen. Het is waar veel Palestijnse moslims voor vrezen: dat het gebied door Israël geheel of deels wordt toegewezen aan joodse gelovigen, ook al ontkent Israël aan de status quo te willen tornen.

Palestijnse jongeren kwamen dan ook in actie toen afgelopen vrijdag geruchten de ronde deden dat joodse gelovigen lammeren wilden offeren op de Tempelberg, ook al bezwoer de Israëlische politie dat niet te zullen toestaan. Palestijnen barricadeerden zich op het terrein van de moskee en verzamelden stenen en andere objecten om eventueel de confrontatie aan te gaan.

Vroeg in de ochtend braken gevechten uit toen Israëlische ordetroepen het terrein rond de moskee betraden. Volgens Israël was dat nodig omdat Palestijnen met vuurwerk en stenen gooiden. Bij het ingrijpen schoot de politie met traangas en flitsgranaten.

Na enkele uren van gevechten viel de Israëlische politie zelfs de moskee binnen om daar Palestijnen te arresteren. De politie verklaarde daarover dat de moskee als uitvalsbasis werd gebruikt door Palestijnse stenengooiers. In totaal werden meer dan 400 Palestijnen opgepakt, en vielen er ruim 150 Palestijnse gewonden. Ook drie Israëlische agenten raakten gewond.

Sindsdien komt het vrijwel dagelijks tot nieuw geweld in en bij de moskee.

Ook vanochtend was het onrustig: