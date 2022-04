Gasexplosies in Bilthovense flat, vier brandweerlieden gewond

Vanochtend kwam een melding binnen over een gaslek na werkzaamheden aan het riool, waarna acht woningen werden ontruimd. Enkele momenten later was er een kleine explosie. Na de ontruiming was er een tweede, zwaardere, explosie.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Inmiddels is het hele appartementencomplex ontruimd. Toeschouwers worden op afstand gehouden.