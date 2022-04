Zeker vijf doden door neerstorten Cessna in Haïtiaanse havenstad

Aan boord van het vliegtuig waren vijf mensen. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de andere inzittenden eraan toe zijn.

In Haïti is het reizen met een privévliegtuig populair vanwege de vele ontvoeringen en het bendegeweld in het land. Negen maanden geleden stortte ook al een klein vliegtuigje neer in de buurt van Port-au-Prince dat onderweg was naar Jacmel. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, onder wie twee Amerikaanse missionarissen.