Attje Kuiken en Henk Nijboer kandidaten voor PvdA-leiderschap

Henk Nijboer en Attje Kuiken hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Anderen kunnen zich nog tot morgenochtend melden, maar de enige potentiële tegenkandidaten, Khadija Arib en Kati Piri, hebben al aangekondigd dat ze dat niet zullen doen.

Nijboer of Kuiken wordt dus de opvolger van Lilianne Ploumen. Die kondigde vorige week haar vertrek aan. Morgen neemt ze afscheid van de Kamer en vrijdag kiest de PvdA-fractie een nieuwe voorzitter.

Zowel Nijboer als Kuiken heeft veel ervaring als Kamerlid. Nijboer (39) zit sinds 2012 in de Kamer voor de PvdA. Hij is woordvoerder financiën, wonen, ruimtelijke ordening en gaswinning. Kuiken (44) is Kamerlid sinds 2006. Ze voert onder meer het woord over zorg en over algemene zaken. Na het opstappen van Diederik Samsom, eind 2016, nam ze het fractievoorzitterschap al enige tijd waar.