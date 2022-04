Utrechtse studenten halen gemiste introductieweek na corona in

In Utrecht is deze week een alternatieve introductieweek voor studenten die de kennismaking met de stad, school en klasgenoten vanwege corona hebben moeten missen.

Normaal gesproken wordt er elk jaar een UIT-week georganiseerd aan het einde van de zomervakantie. De afgelopen twee jaar kon de introductieweek voor eerstejaars niet doorgaan. Er was wel een digitaal evenement, maar dat vonden de meesten minder leuk.

Ze kunnen nu dus alsnog de stad, school en studiegenoten leren kennen, zelfs al zitten sommigen al in hun derde jaar. De This Is UU-week is opgedeeld in verschillende dagen, met elke dag één thema. Gisteren konden de studenten meedoen aan verschillende sportactiviteiten.

"De studenten hebben dat nodig. Dat je gewoon even kan sporten en met gelijkgestemden bezig kan zijn", zegt projectleider Vivien Bonke tegen RTV Utrecht. "Dat dit kan, zo samen sporten, dat is gewoon geweldig. Ik heb me meteen ingeschreven", zegt een van de studenten.

Minder massaal

"We hebben geen UIT-week gehad en daarom is het extra fijn dat, nu het weer kan, we kunnen sporten en naar de studentenvereniging kunnen", zegt een ander. "Het is wat minder massaal natuurlijk, maar alsnog krijg je een goed gevoel van de studentenverenigingen en sportverenigingen die Utrecht te bieden heeft."

Vandaag staat in het teken van cultuur en morgen kunnen studenten wat eten en drinken in de Botanische Tuinen.

Anders dan normaal konden alle studenten zich opgeven voor de speciale mini-UIT. Ook ouderejaars, masterstudenten en internationale studenten mochten zich aanmelden. "Een soort van oppepper voor de studententijd. Even weer een saamhorigheids- en community-gevoel dat je bij de UU hoort", zegt Bonke.