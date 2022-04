Nederlandse bloemsierkunstenaar tegen de paus: 'Voor u zijn de bloemen'

Hij had de dag van zijn leven, bloemsierkunstenaar Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs. Hij verzorgde dit jaar met Pasen de bloemenzee op het Sint-Pietersplein in Rome en ontmoette de paus.

De ontmoeting tussen de bloemsierkunstenaar en paus Franciscus duurde niet lang. "Na afloop mochten we in de rij gaan staan en kwam de paus binnen. Toen ik aan de beurt was wenste ik hem eerst zalig Pasen en daarna zei ik in het Italiaans: dank u, voor u zijn de bloemen. Daarop pakte hij allebei mijn handen en bedankte me", vertelt hij trots bij Omroep West.

Voor de katholieke Van der Burg was de ontmoeting behoorlijk emotioneel. "Je voelt de warmte en de dankbaarheid. (...) Als je het Sint-Pietersplein met bloemen mag versieren en ook nog de paus mag ontmoeten is dat echt het summum. In onze ploeg waren ook mensen die niet gelovig zijn en die waren ook erg onder de indruk."

Het was de eerste keer dat hij als hoofdarrangeur samen met zijn ploeg het plein voor de basiliek mocht versieren. "Een unieke kans", zegt hij daarover. "Er zijn niet veel mensen die dit mogen doen. En ze hebben me gevraagd om dit te blijven doen, zolang ik dit kan en wil."

Begin dit jaar leek het er nog op dat er geen Nederlandse bloemen naar het Vaticaan zouden gaan met Pasen, omdat sponsors waren afgehaakt.