Estse regering wil beïnvloeding van Russische minderheid tegengaan

De Estse regering maakt zich zorgen over de gevoelens van miskenning en ongenoegen onder de grote Russische minderheid in het land, die een vruchtbare voedingsbodem vormt voor propaganda van het Kremlin. Sinds de Russische invasie in Oekraïne nemen de spanningen en de pogingen tot beïnvloeding toe.

Sinds de Russische militairen Oekraïne binnenvielen ziet de veiligheidsdienst in Estland een flinke toename van Russische pogingen om spionnen in het grensgebied van Estland te werven. Medewerkers van de dienst zijn een campagne begonnen om in gesprek te raken met de Russisch sprekende grensbewoners. "We willen uitstralen dat we geen KGB (Russische geheime dienst, red.) zijn", zegt Jürgen Klemm van de Estse veiligheidsdienst.

Volgens de Estse veiligheidsdienst worden Russischtaligen in het grensgebied die de grens oversteken om aan de overkant goedkoop benzine of eten in te slaan, benaderd door Russische agenten. "Ze worden bijvoorbeeld gevraagd om een foto te maken van een grenspost in ruil voor contant geld." De volgende stap is afpersing, waarbij de Russische agenten erop wijzen dat er in Estland zware straffen op samenwerking de vijand staan.

Klemm begrijpt dat je als etnische Rus in zo'n situatie verzeild kan raken: "Agenten van de Russische inlichtingendienst zijn jarenlang getraind om mensen dingen te laten doen die ze misschien niet willen doen. Mensen hebben vaak niet in de gaten dat ze gemanipuleerd worden."

De dienst zegt dat het werven van spionnen in Estland bestreden kan worden met openheid. Klemm: "We proberen al sinds de afscheiding van de Sovjet-Unie transparantie uit te stralen en brachten bijvoorbeeld al heel snel een jaarverslag voor het publiek uit."

Tegenwicht aan propaganda

Daarom zijn er nu posters opgehangen bij onder meer grensposten met een noodnummer dat bij een verdachte situatie gebeld kan worden. "We willen mensen erop wijzen dat samenwerking met buitenlandse diensten strafbaar is en ze tegelijkertijd een helpende hand bieden om uit een dwingende situatie te komen." Er komen al veel reacties binnen, vertelt Klemm.