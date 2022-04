IMF: economische groei vertraagt en inflatie blijft langer hoog

De wereldwijde economische groei vertraagt door de oorlog in Oekraïne. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vooruitzicht op de wereldeconomie.

Het IMF verwacht ook dat de inflatie langer hoog blijft dan eerder gedacht. Vooral landen met lage inkomens worden daardoor geraakt.

Onzekerheid door de oorlog

De oorlog raakt de economie van Oekraïne het hardst: die krimpt dit jaar met een derde, verwacht het IMF. Ook de economieën van Rusland en Belarus krimpen naar verwachting: Rusland met 8,5 procent en Belarus met 6,4 procent dit jaar.

In de eurozone groeit de economie naar verwachting met 2,8 procent. In januari verwachtte het IMF nog een groei van 3,9 procent voor de eurolanden. Voor Nederland is de verwachting een economische groei van drie procent dit jaar.

Deze ramingen zijn minder zeker dan normaal, zegt het IMF. Er zijn verschillende scenario's denkbaar waarbij de groei slechter uitvalt. Zo is het IMF er bij deze raming van uit gegaan dat de oorlog zich niet buiten Oekraïne uitbreidt en dat er geen extra sancties worden aangekondigd tegen energie uit Rusland, waaronder olie en gas. Ook gaat het IMF er in deze raming van uit dat de impact van de pandemie steeds kleiner wordt.

Verdere escalatie van de oorlog of uitbreiding van de sancties zijn een risico, zegt het IMF. En de groei zou lager kunnen uitvallen door de zero-covid strategie van China en ook als er een nieuwe schadelijke virusvariant opkomt.

Voedselprijzen

De inflatie blijft langer hoog dan eerder gedacht, zegt het IMF. Door de oorlog stijgen de prijzen van grondstoffen en steeds meer producten worden duurder. Het IMF verwacht dat de inflatie in de eurozone dit jaar gemiddeld uitkomt op 5,3 procent. Voor Nederland raamt het IMF een inflatie van 5,2 procent.

In de maand maart kwam de inflatie volgens de Europese rekenmethode in Nederland uit op 11,9 procent. Voor de eurozone was dat 7,5 procent.

De gestegen voedselprijzen raken vooral ontwikkelende economieën, zegt het IMF. In landen met lage inkomens zijn eetpatronen vaak gebaseerd op één type graan. Als dat graan duurder wordt, heeft dat grote gevolgen voor de prijs. Ook een verhoging van de rente raakt vooral opkomende economieën: door de pandemie zijn schulden op recordhoogte, zegt het IMF, waardoor die economieën kwetsbaar zijn voor renteverhogingen.

Renteverhoging

Het IMF verwacht dat centrale banken de rentes verhogen. Door de lagere economische groei enerzijds en de hoge inflatie anderzijds is dat wel een dilemma voor centrale banken, zegt het fonds. Hogere rentes kunnen ook het herstel van de economie in de weg zitten. Wat het beste beleid is, zal per economie verschillen, zegt het IMF.

Het is in ieder geval belangrijk dat centrale banken hun beleid duidelijk uitleggen, zegt het IMF

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente inmiddels voor het eerst in jaren verhoogd en ook de Bank of England deed dat. In Europa is dat nog niet gebeurd. Vorige week zei de Europese Centrale Bank na een monetaire beleidsvergadering dat eerst het steunprogramma voor de economie in het derde kwartaal wordt stopgezet. Daarna is een renteverhoging mogelijk.