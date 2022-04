Geleidekabels veerpont over de Maas bij Lith vernield

Vandalen hebben de kabels van de veerpont over de Maas bij Lith doorgeslepen. Volgens de Stichting Maasveren loopt de schade in de duizenden euro's. De veerpont is buiten gebruik.

"Dit is onvoorstelbaar", zegt de voorzitter van de stichting tegen Omroep Brabant. "Waarom doet iemand zoiets? Dit raakt vooral gewone mensen die van de pont gebruikmaken."

Het gaat om ijzeren kabels, die de veerpont tijdens de overtocht geleiden. "Die snijd je niet zomaar door", meldt de voorzitter. "Dan moet je echt stevig gereedschap meebrengen. Ze hebben echt met slijptollen moeten werken."

'Onbestuurbaar'

De vernieling is gepleegd in de nacht van zondag op maandag. Oplettendheid van de schipper voorkwam een gevaarlijke situatie. "De schipper had het gelukkig gezien. Als je dit niet ziet, dan kun je de pont niet geleiden. Dan wordt de veerpont mogelijk onbestuurbaar."

De Stichting Maasveren heeft aangifte gedaan. De reparaties duren naar verwachting nog tot morgenmiddag. Tot die tijd kunnen passagiers gebruikmaken van de pont tussen Alphen en Oijen.