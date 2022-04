Te jong? Dan geen hamburger: denktank CDA bepleit minimumleeftijd voor fastfood

Als fastfoodrestaurants hun producten niet snel gezonder maken, moet een verbod op de verkoop van fastfood aan kinderen overwogen worden. Dat adviseert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in een rapport dat vandaag verschijnt.

De CDA'ers in de denktank vinden dat een minimumleeftijd een optie is. Welke leeftijd dat is, is nog niet bedacht. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat kinderen tot hun achttiende geen patatje meer mogen kopen, zegt zorgdeskundige Adelaar, een van de auteurs van het rapport.

Hij vindt dat fastfood hetzelfde moet worden bekeken als alcohol en tabak. Het is ook zeer schadelijk voor de gezondheid en je moet voorkomen dat mensen er al op jonge leeftijd mee beginnen.

Betuttelend

Adelaar zit er niet mee dat een fastfoodverbod betuttelend kan overkomen. "Ik vond het ook betuttelend toen het roken in cafés verboden werd. Maar nu vind ik het dat alleen maar prettig. En velen met mij."

Hij wijst erop dat het plan deel uitmaakt van een breder pakket aan voorstellen voor het "opvoeden van een gezonde generatie", dat ervan uitgaat dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met een gezonde leefstijl.

Fastfoodaanbieders krijgen eerst zelf de kans om het aanbod gezonder te maken. Maar als dat niet lukt, is een minimumleeftijd een goede stok achter de deur, vinden de CDA'ers.