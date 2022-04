Wekdienst 19/4: Terreurverdachten 'Parijs' staan terecht in Brussel • Hoge Raad oordeelt over wildplas-veroordeling Marco Kroon

Wat heb je gemist?

Het verwachte Russische offensief in Oost-Oekraïne is begonnen, melden de Oekraïense autoriteiten. President Zelensky zei in een videoboodschap dat Russische troepen de "slag om de Donbas" hebben ingezet. "Die zijn ze al lang aan het voorbereiden", aldus de president.

Volgens Zelensky richt een aanzienlijk deel van het Russische leger zich nu op de oostelijke regio's van Oekraïne, beter bekend als de Donbas. "Maar het maakt niet uit hoeveel Russische troepen daarheen gaan, wij zullen vechten. We zullen onszelf verdedigen."

Eerder op de dag maakten de Oekraïense strijdkrachten al melding van een vernieuwd offensief in het oosten. Volgens hen hebben Russische troepen geprobeerd om in de regio's Charkov, Loegansk en Donetsk door de Oekraïense verdedigingslinies heen te breken.

De beschietingen en gevechten zouden daar heviger zijn geweest dan op voorgaande dagen. Volgens de gouverneur van Donetsk zijn in die regio vandaag vier burgers om het leven gekomen bij Russische bombardementen. Ook zijn ambtgenoot van Loegansk maakte melding van Russische oorlogshandelingen. "De situatie lijkt elk uur erger te worden."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het was gisteren met Tweede Paasdag prachtig weer. Voor veel Nederlanders reden genoeg om er in eigen land op uit te gaan. In de provincie Zeeland was die paasdrukte goed te merken. De Duitsers waren er ook weer.