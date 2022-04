De Russische doctrine: geen 'hearts and minds', wel effectief

Twee recente voorbeelden waar de westerse 'hearts and minds'-campagne is toegepast, zijn Irak en Afghanistan. "Met name in dat laatste geval is duidelijk wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd", zegt Afghanistan-veteraan Provoost, verwijzend naar het vertrek van westerse troepen en de terugkeer van de Taliban in dat land. "Dat hebben de Russen natuurlijk ook gezien en mede daardoor houden ze vast aan de autoritaire aanpak."

Maar uitgerekend in Afghanistan werkte die Russische militaire doctrine in de jaren 80 ook niet. De Sovjets streden tien jaar tegen Afghaanse opstandelingen, die werden gesteund door het Westen, en verloren uiteindelijk. "Destijds kwakkelde de economie van de Sovjet-Unie, en hadden ze te maken met westerse inmenging", zegt majoor Provoost. Hij ziet overeenkomsten met de huidige oorlog in Oekraïne.

Provoost: "Historisch gezien hebben de Russen twee keer eerder een Oekraïense opstand tegen hun gezag de kop ingedrukt, maar op basis daarvan kan je niet zeggen dat het een derde keer ook zal lukken." Het Westen levert wapens aan de Oekraïners en het Rusland van Poetin gaat gebukt onder economische sancties. "Dat tast het militair voortzettingsvermogen van de Russen ernstig aan. De huidige situatie is bijna vergelijkbaar met Afghanistan in de jaren 80."